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Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ
Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2025
Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ
Бойцы ВС РФ смогли вытащить горящий танк с поля боя под населенным пунктом Заря в ДНР после массированной атаки дронов ВСУ и артиллерии, танк восстановили,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:47:00+03:00
2025-07-11T03:47:00+03:00
2025-07-11T03:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Бойцы ВС РФ смогли вытащить горящий танк с поля боя под населенным пунктом Заря в ДНР после массированной атаки дронов ВСУ и артиллерии, танк восстановили, рассказал РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный". "Это было в ельнике в лесу. Мы только туда закатились, даже еще не успели поработать, и нас начала крыть арта всушников, артиллерия. Вот это, наверное, единственный момент за мою практику, где немножечко стало страшно. Танк действительно горел, мы его тушили водой, землей, подручными средствами. Потушили и благополучно все-таки на тросах утянули его с позиции. Потом восстановили", – сообщил танкист. По словам бойца, эта ситуация произошла во время освобождения населенного пункта Заря в ДНР. В атаке противник применил около 10 дронов-камикадзе и пять дронов "Баба-яга". На данный момент восстановленный танк продолжает выполнять боевые задачи. Министерство обороны России 8 июня объявило, что в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики, где противник потерял до 170 военнослужащих.
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ
Бойцы ВС России восстановили танк, загоревшийся после атаки дронов ВСУ