https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464502.html

Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев

Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев - РИА Новости, 11.07.2025

Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев

Гвардии рядовой Максим Мукин спас двух раненых сослуживцев, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:03:00+03:00

2025-07-11T00:03:00+03:00

2025-07-11T00:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гвардии рядовой Максим Мукин спас двух раненых сослуживцев, сообщили журналистам в Минобороны России. По данным ведомства, Мукин в составе группы снабжения выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов для противотанкового расчета в ДНР. Двигаясь по лесополосе в сторону передовых позиций, он обнаружил двух военнослужащих, которые были ранены и не могли самостоятельно передвигаться. "Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии рядового Максима Мукина были спасены жизни российских военнослужащих. Кроме того, противотанковый расчет получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции", - говорится в сообщении. Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с сослуживцами до прибытия эвакуационной группы, отметили в МО.

https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028444688.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)