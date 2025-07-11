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Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:03 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464502.html
Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев
Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев - РИА Новости, 11.07.2025
Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев
Гвардии рядовой Максим Мукин спас двух раненых сослуживцев, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:03:00+03:00
2025-07-11T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гвардии рядовой Максим Мукин спас двух раненых сослуживцев, сообщили журналистам в Минобороны России. По данным ведомства, Мукин в составе группы снабжения выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов для противотанкового расчета в ДНР. Двигаясь по лесополосе в сторону передовых позиций, он обнаружил двух военнослужащих, которые были ранены и не могли самостоятельно передвигаться. "Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии рядового Максима Мукина были спасены жизни российских военнослужащих. Кроме того, противотанковый расчет получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции", - говорится в сообщении. Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с сослуживцами до прибытия эвакуационной группы, отметили в МО.
https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028444688.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец ВС России спас двух раненых сослуживцев

Минобороны: рядовой Мукин спас двух раненых сослуживцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гвардии рядовой Максим Мукин спас двух раненых сослуживцев, сообщили журналистам в Минобороны России.
По данным ведомства, Мукин в составе группы снабжения выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов для противотанкового расчета в ДНР. Двигаясь по лесополосе в сторону передовых позиций, он обнаружил двух военнослужащих, которые были ранены и не могли самостоятельно передвигаться.
"Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии рядового Максима Мукина были спасены жизни российских военнослужащих. Кроме того, противотанковый расчет получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с сослуживцами до прибытия эвакуационной группы, отметили в МО.
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