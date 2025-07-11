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В Туле спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА

В Туле спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025

В Туле спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА

Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:46:00+03:00

2025-07-11T10:46:00+03:00

2025-07-11T10:46:00+03:00

происшествия

тула

россия

тульская область

дмитрий миляев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 11 июл - РИА Новости. Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате ликвидации 13 БПЛА над регионом один человек погиб, еще один получил ранения. "При выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части №119 ФГКУ "Специальное управление ФПС № 88 МЧС России" Илья Ковалев. Трагедия произошла при ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в городе Тула", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Илья Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы, прослужил 16 лет. На счету мужчины множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. У него остались жена и 9-летний сын.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html

тула

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происшествия, тула, россия, тульская область, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины