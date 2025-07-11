Собянин рассказал о правилах парка на месте монорельса
Собянин: в парке на высоте будет нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет исключительно пешеходным, передвигаться на велосипедах и самокатах там будет нельзя, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте.
"Это пешеходный маршрут по сути дела, который связывает пять парков, несколько районов. Не просто там заасфальтировать и все, а обустроить должным образом инфраструктуру отдыха, кафешки, раздевалки, для прогулок и так далее. Велосипедного движения там не будет, это чисто пешеходная история", - рассказал Собянин.
Он отметил, что передвигаться на самокатах по парку тоже будет нельзя.
"Люди будут бегать, пешочком ходить, смотреть на виды Москвы. Мы предполагаем, что количество граждан, которые будут ежедневно пользоваться (маршрутом - ред.), увеличится в 10 раз, с 2 до 20 тысяч. Это будет один из самых популярных маршрутов в Москве. Посмотрим, как это получится. Уверен, что мы его реализуем, и надеюсь, что он понравится москвичам", - добавил Собянин.