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Собянин рассказал о темпах роста московской экономики - РИА Новости, 11.07.2025
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11:51 11.07.2025 (обновлено: 14:33 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html
Собянин рассказал о темпах роста московской экономики
Собянин рассказал о темпах роста московской экономики - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о темпах роста московской экономики
Московская экономика растет в темпе 4,7 процента в течение последних пяти лет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:51:00+03:00
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экономика
москва
сергей собянин
оэср
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская экономика растет в темпе 4,7 процента в течение последних пяти лет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Это большая загадка для аналитиков, экономистов, которые будут анализировать прошедший период. Мы, скажем, за последние пять лет прошли, как вы помните, историю с ковидом, когда экономика падала в минусовые отметки, начало СВО, достаточно тревожное, и нарастающий объем санкций, которые ввело большинство стран ОЭСР. В этой ситуации, наверное, как минимум мы должны были замедлить темпы роста, а то и нас бы настигла серьезная "депрессия" с ухудшающими трендами. Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом один-два процента в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7 процента в течение всех пяти лет", — рассказал он.Собянин допустил, что разгадка может лежать в "загадочной русской душе". "Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее", — отметил глава города.Другие заявления мэра Москвы&quot;Высокотехнологичная промышленность &lt;...&gt; требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. Это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. Мы взяли курс на новую, современную индустриализацию&quot;.&quot;В сравнении с предыдущими годами даже 2024-й был в плюсе с точки зрения поставок на экспорт — это и фармацевтика, и пищевая продукция, и IT-продукты, оборудование, технологии&quot;.&quot;Торговля в динамике припала, но не до минусовых уровней, процента два. Самое забавное, это такие вещи, как, например, услуги общепита, выросли на 17 процентов. Это связано с другими вопросами, с туристическими потоками и так далее. &lt;...&gt; Если вы спросите любого бизнесмена, предпринимателя, они скажут, что это ужасно, все ужасно-ужасно-ужасно: ставки кредитов огромные, тяжело работать. Но в целом я бы не сказал, что мы находимся в каком-то кризисном состоянии&quot;."Не надо все замещать, но есть ниши, с которыми мы должны работать, — это микроэлектроника, это такие новые направления, как фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность".
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Собянин: "Экономика Москвы в среднем растет "в темпе 4,7%" в течение последних 5 лет"
Экономика Москвы в среднем растет "в темпе 4,7%" в течение последних 5 лет, сообщил в интервью РИА Новости Собянин. "Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее", - подчеркнул мэр.
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экономика, москва, сергей собянин, оэср, снг
Экономика, Москва, Сергей Собянин, ОЭСР, СНГ
Собянин рассказал о темпах роста московской экономики

Собянин: экономика Москвы в среднем растет в темпе 4,7% в течение 5 лет

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская экономика растет в темпе 4,7 процента в течение последних пяти лет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Это большая загадка для аналитиков, экономистов, которые будут анализировать прошедший период. Мы, скажем, за последние пять лет прошли, как вы помните, историю с ковидом, когда экономика падала в минусовые отметки, начало СВО, достаточно тревожное, и нарастающий объем санкций, которые ввело большинство стран ОЭСР. В этой ситуации, наверное, как минимум мы должны были замедлить темпы роста, а то и нас бы настигла серьезная "депрессия" с ухудшающими трендами. Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом один-два процента в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7 процента в течение всех пяти лет", — рассказал он.
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Собянин допустил, что разгадка может лежать в "загадочной русской душе".
"Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее", — отметил глава города.

Другие заявления мэра Москвы

  • Доминирующую роль в московской экономике играют услуги.
  • При этом высокотехнологичный сектор вырос в разы за последние годы.
«

"Высокотехнологичная промышленность <...> требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. Это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. Мы взяли курс на новую, современную индустриализацию".

Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
Сергей Собянин
Мэр Москвы
  • Объем IT-технологий в столице за последние годы увеличился более чем в четыре раза.
  • Московская промышленность на треть ориентирована на региональные рынки — российские регионы, страны СНГ и другие государства.
«

"В сравнении с предыдущими годами даже 2024-й был в плюсе с точки зрения поставок на экспорт — это и фармацевтика, и пищевая продукция, и IT-продукты, оборудование, технологии".

Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
Сергей Собянин
Мэр Москвы
  • Рост объема инвестиций в столице на фоне охлаждения экономики составил около восьми процентов, а индекс промышленного производства вырос примерно на семь процентов.
«

"Торговля в динамике припала, но не до минусовых уровней, процента два. Самое забавное, это такие вещи, как, например, услуги общепита, выросли на 17 процентов. Это связано с другими вопросами, с туристическими потоками и так далее. <...> Если вы спросите любого бизнесмена, предпринимателя, они скажут, что это ужасно, все ужасно-ужасно-ужасно: ставки кредитов огромные, тяжело работать. Но в целом я бы не сказал, что мы находимся в каком-то кризисном состоянии".

Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
Сергей Собянин
Мэр Москвы
  • В части импортозамещения Москве необходимо работать по нескольким направлениям.
«
"Не надо все замещать, но есть ниши, с которыми мы должны работать, — это микроэлектроника, это такие новые направления, как фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность".
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
Сергей Собянин
Мэр Москвы
  • Все перечисленные центры компетенций находятся в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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