https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html

Собянин рассказал о темпах роста московской экономики

Собянин рассказал о темпах роста московской экономики - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о темпах роста московской экономики

Московская экономика растет в темпе 4,7 процента в течение последних пяти лет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:51:00+03:00

2025-07-11T11:51:00+03:00

2025-07-11T14:33:00+03:00

экономика

москва

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снг

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская экономика растет в темпе 4,7 процента в течение последних пяти лет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Это большая загадка для аналитиков, экономистов, которые будут анализировать прошедший период. Мы, скажем, за последние пять лет прошли, как вы помните, историю с ковидом, когда экономика падала в минусовые отметки, начало СВО, достаточно тревожное, и нарастающий объем санкций, которые ввело большинство стран ОЭСР. В этой ситуации, наверное, как минимум мы должны были замедлить темпы роста, а то и нас бы настигла серьезная "депрессия" с ухудшающими трендами. Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом один-два процента в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7 процента в течение всех пяти лет", — рассказал он.Собянин допустил, что разгадка может лежать в "загадочной русской душе". "Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее", — отметил глава города.Другие заявления мэра Москвы"Высокотехнологичная промышленность <...> требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. Это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. Мы взяли курс на новую, современную индустриализацию"."В сравнении с предыдущими годами даже 2024-й был в плюсе с точки зрения поставок на экспорт — это и фармацевтика, и пищевая продукция, и IT-продукты, оборудование, технологии"."Торговля в динамике припала, но не до минусовых уровней, процента два. Самое забавное, это такие вещи, как, например, услуги общепита, выросли на 17 процентов. Это связано с другими вопросами, с туристическими потоками и так далее. <...> Если вы спросите любого бизнесмена, предпринимателя, они скажут, что это ужасно, все ужасно-ужасно-ужасно: ставки кредитов огромные, тяжело работать. Но в целом я бы не сказал, что мы находимся в каком-то кризисном состоянии"."Не надо все замещать, но есть ниши, с которыми мы должны работать, — это микроэлектроника, это такие новые направления, как фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность".

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028466376.html

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Собянин: "Экономика Москвы в среднем растет "в темпе 4,7%" в течение последних 5 лет" Экономика Москвы в среднем растет "в темпе 4,7%" в течение последних 5 лет, сообщил в интервью РИА Новости Собянин. "Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее", - подчеркнул мэр. 2025-07-11T11:51 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, москва, сергей собянин, оэср, снг