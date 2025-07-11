https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html

Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве

Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве

Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:21:00+03:00

2025-07-11T01:21:00+03:00

2025-07-11T01:21:00+03:00

общество

москва

китай

берлин (город)

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. За последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций", - рассказал Собянин. По его словам, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html

москва

китай

берлин (город)

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общество, москва, китай, берлин (город), сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)