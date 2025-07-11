Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:21:00+03:00
2025-07-11T01:21:00+03:00
общество
москва
китай
берлин (город)
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_965d4db59e0340da6f9040aa9d36fb88.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. За последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций", - рассказал Собянин. По его словам, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости.
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html
москва
китай
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9b0c2c75f6c153a6605dbb87506cb653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, китай, берлин (город), сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Китай, Берлин (город), Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве

Собянин: в Москве за последние годы ввели 260 станций рельсового транспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. За последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций", - рассказал Собянин.
По его словам, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости.
Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья
01:02
 
ОбществоМоскваКитайБерлин (город)Сергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала