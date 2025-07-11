https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:21:00+03:00
2025-07-11T01:21:00+03:00
2025-07-11T01:21:00+03:00
общество
москва
китай
берлин (город)
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Порядка 260 станций рельсового транспорта было введено в Москве в последние годы, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. За последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций", - рассказал Собянин. По его словам, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости.
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html
москва
китай
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общество, москва, китай, берлин (город), сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Китай, Берлин (город), Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
Собянин: в Москве за последние годы ввели 260 станций рельсового транспорта