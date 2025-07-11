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Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты - РИА Новости, 11.07.2025
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты
Главная цель взаимодействия Общественной палаты и правительства Смоленской области - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:19:00+03:00
2025-07-11T21:19:00+03:00
2025-07-11T21:19:00+03:00
смоленская область
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фонд президентских грантов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главная цель взаимодействия Общественной палаты и правительства Смоленской области - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и страны, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин, принявший участие в первом заседании VIII состава Общественной палаты. В состав Общественной палаты включены 36 человек. Это представители сферы образования и науки, предпринимательства, юриспруденции и других. Среди них много молодых людей. Председателем палаты вновь избран руководитель регионального отделения общественного движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов. Анохин выразил убежденность, что участие членов Палаты в решении вопросов будет максимально эффективным, отметив, в частности, необходимость укрепления позиций некоммерческих организаций. "Смоленские НКО уже зарекомендовали себя как успешные участники Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив – этот опыт нужно развивать и дальше", - пояснил он. Губернатор также напомнил, что предыдущие составы Палаты внесли значительный вклад в формирование корпуса общественных наблюдателей на выборах. "Например, в прошлом году в общественном контроле за голосованием на выборах президента России участвовали более двух тысяч человек. Рассчитываю, что новый состав продолжит эту работу", - заключил Анохин.
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смоленская область, василий анохин, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Россия
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты
В новый состав Общественной палаты Смоленской области включены 36 человек