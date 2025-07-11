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Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты - РИА Новости, 11.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:19 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/smolensk-2028686491.html
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты - РИА Новости, 11.07.2025
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты
Главная цель взаимодействия Общественной палаты и правительства Смоленской области - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:19:00+03:00
2025-07-11T21:19:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
фонд президентских грантов
президентский фонд культурных инициатив
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главная цель взаимодействия Общественной палаты и правительства Смоленской области - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и страны, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин, принявший участие в первом заседании VIII состава Общественной палаты. В состав Общественной палаты включены 36 человек. Это представители сферы образования и науки, предпринимательства, юриспруденции и других. Среди них много молодых людей. Председателем палаты вновь избран руководитель регионального отделения общественного движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов. Анохин выразил убежденность, что участие членов Палаты в решении вопросов будет максимально эффективным, отметив, в частности, необходимость укрепления позиций некоммерческих организаций. "Смоленские НКО уже зарекомендовали себя как успешные участники Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив – этот опыт нужно развивать и дальше", - пояснил он. Губернатор также напомнил, что предыдущие составы Палаты внесли значительный вклад в формирование корпуса общественных наблюдателей на выборах. "Например, в прошлом году в общественном контроле за голосованием на выборах президента России участвовали более двух тысяч человек. Рассчитываю, что новый состав продолжит эту работу", - заключил Анохин.
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смоленская область, василий анохин, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Россия
Василий Анохин принял участие в заседании VIII состава Общественной палаты

В новый состав Общественной палаты Смоленской области включены 36 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Города России. Смоленск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главная цель взаимодействия Общественной палаты и правительства Смоленской области - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и страны, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин, принявший участие в первом заседании VIII состава Общественной палаты.
В состав Общественной палаты включены 36 человек. Это представители сферы образования и науки, предпринимательства, юриспруденции и других. Среди них много молодых людей. Председателем палаты вновь избран руководитель регионального отделения общественного движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов.
Анохин выразил убежденность, что участие членов Палаты в решении вопросов будет максимально эффективным, отметив, в частности, необходимость укрепления позиций некоммерческих организаций. "Смоленские НКО уже зарекомендовали себя как успешные участники Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив – этот опыт нужно развивать и дальше", - пояснил он.
Губернатор также напомнил, что предыдущие составы Палаты внесли значительный вклад в формирование корпуса общественных наблюдателей на выборах. "Например, в прошлом году в общественном контроле за голосованием на выборах президента России участвовали более двух тысяч человек. Рассчитываю, что новый состав продолжит эту работу", - заключил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинФонд президентских грантовПрезидентский фонд культурных инициативРоссия
 
 
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