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СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери - РИА Новости, 11.07.2025
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14:25 11.07.2025 (обновлено: 14:29 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/sk-2028563236.html
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери - РИА Новости, 11.07.2025
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери
Расследование в отношении местного жителя Ингушетии, которого обвиняют в том, что он строительным уровнем сломал ногу несовершеннолетней дочери, завершено,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:29:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Расследование в отношении местного жителя Ингушетии, которого обвиняют в том, что он строительным уровнем сломал ногу несовершеннолетней дочери, завершено, уголовное дело направили в суд, сообщила региональная прокуратура. "По версии следствия, 9 марта 40-летний житель селения Плиево в ходе скандала со своей 17-летней дочерью нанес ей удар в область левого голеностопного сустава строительным уровнем, причинив ей телесные повреждения в виде закрытого перелома лодыжки, повлекшие вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. По информации регионального СУ СК РФ, мужчине предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокуратура направила уголовное дело в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250708/mvd-2027853392.html
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республика ингушетия
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происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери

Жителя Ингушетии обвинили в том, что он строительным уровнем сломал ногу дочери

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Расследование в отношении местного жителя Ингушетии, которого обвиняют в том, что он строительным уровнем сломал ногу несовершеннолетней дочери, завершено, уголовное дело направили в суд, сообщила региональная прокуратура.
"По версии следствия, 9 марта 40-летний житель селения Плиево в ходе скандала со своей 17-летней дочерью нанес ей удар в область левого голеностопного сустава строительным уровнем, причинив ей телесные повреждения в виде закрытого перелома лодыжки, повлекшие вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.
По информации регионального СУ СК РФ, мужчине предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура направила уголовное дело в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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