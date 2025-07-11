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СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери - РИА Новости, 11.07.2025
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери
Расследование в отношении местного жителя Ингушетии, которого обвиняют в том, что он строительным уровнем сломал ногу несовершеннолетней дочери, завершено,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:29:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Расследование в отношении местного жителя Ингушетии, которого обвиняют в том, что он строительным уровнем сломал ногу несовершеннолетней дочери, завершено, уголовное дело направили в суд, сообщила региональная прокуратура. "По версии следствия, 9 марта 40-летний житель селения Плиево в ходе скандала со своей 17-летней дочерью нанес ей удар в область левого голеностопного сустава строительным уровнем, причинив ей телесные повреждения в виде закрытого перелома лодыжки, повлекшие вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении. По информации регионального СУ СК РФ, мужчине предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокуратура направила уголовное дело в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил в суд дело жителя Ингушетии, обвиняемого в избиении дочери
Жителя Ингушетии обвинили в том, что он строительным уровнем сломал ногу дочери