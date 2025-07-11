https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html

Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области

Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение сельскохозяйственного производства в Белгородской области. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:25:00+03:00

2025-07-11T14:25:00+03:00

2025-07-11T14:25:00+03:00

экономика

белгородская область

россия

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение сельскохозяйственного производства в Белгородской области. Президент в пятницу встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. "В целом хорошие показатели. Но производство сельхозпродукции все-таки немножко сократилось", - заметил Путин. Гладков пояснил, что "исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни" в регионе. "Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал глава региона. Он добавил, что по объему сельскохозяйственной продукции на один гектар Белгородская область занимает первое место в России. "Производительность очень хорошая получается", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20250703/putin-2026982265.html

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экономика, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков