https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html
Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области
Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение сельскохозяйственного производства в Белгородской области. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:25:00+03:00
экономика
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение сельскохозяйственного производства в Белгородской области. Президент в пятницу встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. "В целом хорошие показатели. Но производство сельхозпродукции все-таки немножко сократилось", - заметил Путин. Гладков пояснил, что "исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни" в регионе. "Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал глава региона. Он добавил, что по объему сельскохозяйственной продукции на один гектар Белгородская область занимает первое место в России. "Производительность очень хорошая получается", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20250703/putin-2026982265.html
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экономика, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков
Экономика, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин прокомментировал состояние сельского хозяйства в Белгородской области
Путин обратил внимание на сокращение сельхозпроизводства в Белгородской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение сельскохозяйственного производства в Белгородской области.
Президент в пятницу встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
"В целом хорошие показатели. Но производство сельхозпродукции все-таки немножко сократилось", - заметил Путин
.
Гладков пояснил, что "исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни" в регионе.
"Да, безусловно, единственная проблема с обстрелами, потому что мы не можем позволить, чтобы люди погибли, поэтому небольшое снижение по пашне. Но уверен, что эта ситуация нормализуется", - сказал глава региона.
Он добавил, что по объему сельскохозяйственной продукции на один гектар Белгородская область занимает первое место в России
.
"Производительность очень хорошая получается", - отреагировал президент.