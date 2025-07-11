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Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие - РИА Новости, 11.07.2025
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12:29 11.07.2025 (обновлено: 12:40 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rpk-2028534929.html
Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие
Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие - РИА Новости, 11.07.2025
Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие
Вторая группа из примерно 30 боевиков РПК сложит оружие в ближайшие дни, о месте процедуры будет объявлено, сообщил РИА Новости информированный источник в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:29:00+03:00
2025-07-11T12:40:00+03:00
в мире
турция
юар
мраморное море
абдуллах оджалан
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Вторая группа из примерно 30 боевиков РПК сложит оружие в ближайшие дни, о месте процедуры будет объявлено, сообщил РИА Новости информированный источник в турецкой столице.Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сожгли оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости."В ближайшие дни процесс продолжится, есть установленные сроки и места, которые власти объявят в рамках процесса (разоружения)", - сказал собеседник агентства.На уточняющий вопрос о том, сколько боевиков РПК сложат оружие на очередном этапе, источник отметил, что с большей долей вероятности, вторая группа будет состоять также из "примерно 30 террористов".Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250708/lishenie-2027985126.html
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в мире, турция, юар, мраморное море, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, ЮАР, Мраморное море, Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана
Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие

В Турции вторая группа примерно из 30 боевиков РПК сложит оружие в ближайшие дни

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец Рабочей партии Курдистана (РПК)
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Боец Рабочей партии Курдистана (РПК). Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Вторая группа из примерно 30 боевиков РПК сложит оружие в ближайшие дни, о месте процедуры будет объявлено, сообщил РИА Новости информированный источник в турецкой столице.
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сожгли оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости.
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"В ближайшие дни процесс продолжится, есть установленные сроки и места, которые власти объявят в рамках процесса (разоружения)", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос о том, сколько боевиков РПК сложат оружие на очередном этапе, источник отметил, что с большей долей вероятности, вторая группа будет состоять также из "примерно 30 террористов".
Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.
Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Около 30 боевиков сожгли оружие в рамках процесса по разоружению РПК
12:21
 
В миреТурцияЮАРМраморное мореАбдуллах ОджаланРабочая партия Курдистана
 
 
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