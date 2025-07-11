https://ria.ru/20250711/rpk-2028523939.html
СNN Turk: боевики РПК в Ираке в пятницу сожгут свое оружие
СNN Turk: боевики РПК в Ираке в пятницу сожгут свое оружие - РИА Новости, 11.07.2025
СNN Turk: боевики РПК в Ираке в пятницу сожгут свое оружие
Боевики запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) сожгут свое оружие в рамках процесса разоружения на севере Ирака в пятницу, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:42:00+03:00
2025-07-11T11:42:00+03:00
2025-07-11T11:42:00+03:00
в мире
турция
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абдуллах оджалан
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Боевики запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) сожгут свое оружие в рамках процесса разоружения на севере Ирака в пятницу, сообщает телеканал СNN Türk. Начало процесса разоружения РПК ожидается в пятницу в Сулеймании, на севере страны. Конкретное место проведения мероприятия держится в секрете, церемония не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Ожидается, что турецкие власти обнародуют кадры разоружения в 11.45-14.00 мск. "Террористы спустятся через узкий проход, бросят свое оружие в большой котел и сожгут его", - сообщил СNN Türk. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила ранее Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться. Оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны. Признанная в Турции террористической РПК объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва к этому ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ирак, юар, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, ЮАР, Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана
СNN Turk: боевики РПК в Ираке в пятницу сожгут свое оружие
СNN Turk: боевики РПК в Ираке в пятницу сожгут свое оружие в рамках разоружения
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости.
Боевики запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) сожгут свое оружие в рамках процесса разоружения на севере Ирака в пятницу, сообщает телеканал СNN Türk
.
Начало процесса разоружения РПК ожидается в пятницу в Сулеймании, на севере страны. Конкретное место проведения мероприятия держится в секрете, церемония не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Ожидается, что турецкие власти обнародуют кадры разоружения в 11.45-14.00 мск.
"Террористы спустятся через узкий проход, бросят свое оружие в большой котел и сожгут его", - сообщил СNN Türk.
Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила ранее Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться. Оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.
Признанная в Турции
террористической РПК объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва к этому ее лидера Абдуллы Оджалана
. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР
и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море
с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.