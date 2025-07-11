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Более сорока улиц отремонтируют по нацпроекту в Ростове-на-Дону в 2025 году

Более сорока улиц отремонтируют по нацпроекту в Ростове-на-Дону в 2025 году - РИА Новости, 11.07.2025

Более сорока улиц отремонтируют по нацпроекту в Ростове-на-Дону в 2025 году

Сорок три улицы планируется отремонтировать в Ростове-на-Дону в этом году в рамках национального проекта, работы на 30 из них уже завершены, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:41:00+03:00

2025-07-11T20:41:00+03:00

2025-07-11T20:41:00+03:00

ростов

ростовская область

юрий слюсарь

александр скрябин

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Сорок три улицы планируется отремонтировать в Ростове-на-Дону в этом году в рамках национального проекта, работы на 30 из них уже завершены, сообщил глава города Александр Скрябин. "В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и поддержке регионального правительства в Ростове отремонтируют 43 улицы протяжённостью почти 48 километров", - написал он в своем Telegram-канале. Скрябин отметил, что дорожные работы завершены на 30 улицах. В настоящее время продолжается ремонт на участках пяти улиц: Каширская, Малиновского, Чехова, Привокзальная, Тургеневская. Дополнительно в настоящее время по восьми улицам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Речь идет о двух участках на улице Нансена, переулке Больничный, улице Межевая, площади Круглая, кольцевой развязке улиц Капустина-Борко-Пацаева-Бодрая, переулке Семашко, улице Катаева. Всего по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря по разным программам в Ростовской области запланирован ремонт порядка 600 километров дорог.

ростов

ростовская область

ростов-на-дону

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