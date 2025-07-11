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В Челябинске арестовали госинспектора Ростехнадзора за взятку
В Челябинске арестовали госинспектора Ростехнадзора за взятку - РИА Новости, 11.07.2025
В Челябинске арестовали госинспектора Ростехнадзора за взятку
Главный госинспектор Северо-Западного управления Ростехнадзора арестован по обвинению в получении взятки в размере более 3,5 миллионов рублей от коммерческих... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:15:00+03:00
2025-07-11T10:15:00+03:00
2025-07-11T10:15:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Главный госинспектор Северо-Западного управления Ростехнадзора арестован по обвинению в получении взятки в размере более 3,5 миллионов рублей от коммерческих организаций, сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. УФСБ России по области совместно с Центральным аппаратом ФСБ России выявлена межрегиональная коррупционная сеть, участниками которой являлись главный госинспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор г. Санкт-Петербург) и представители коммерческих организаций. По данным пресс-службы, с 2017 по 2023 годы должностное лицо, контролируя соблюдение требований безопасности при строительстве производственных объектов, за деньги передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о выявленных нарушениях. Далее участники преступной группы склоняли стройкомпании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению для получения разрешительной документации. За свои действия госинспектор получил взятку от коммерческих организаций в общей сумме более 3,5 миллиона рублей. "Десятого июля 2025 года в отношении должностного лица Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), в отношении взяткодателей – частью 5 статьи 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере), уточняет УФСБ.
https://ria.ru/20250710/sud-2028425124.html
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происшествия, россия, челябинская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Челябинск
В Челябинске арестовали госинспектора Ростехнадзора за взятку
ФСБ арестовала главного госинспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора