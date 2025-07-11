https://ria.ru/20250711/rossiya-2028665932.html
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента - РИА Новости, 11.07.2025
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:02:00+03:00
2025-07-11T19:02:00+03:00
2025-07-11T19:02:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,20%, по сравнению с декабрем 2024 года – 103,77%", - говорится в публикации ведомства. Инфляция за июнь в 0,2% оказалась минимальной впервые с августа 2024 года, тогда цены за месяц тоже выросли на 0,2%. На продовольственные товары в июне цены выросли на 0,11% в месячном выражении против 0,26% в мае; в годовом - на 11,91%. Дефляция в непродовольственных товарах за прошлый месяц замедлилась и составила 0,03% после снижения цен на 0,13% месяцем ранее, в годовом выражении они подорожали на 4,47%. Услуги в июне прибавили 0,59% к маю и 12,02% - к июню прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ - в коридоре 7-8%. Вместе с тем представители и ЦБ РФ, и Минэкономразвития говорили, что замедление инфляции в России проходит быстрее ожиданий.
https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,20%, по сравнению с декабрем 2024 года – 103,77%", - говорится в публикации ведомства.
Инфляция за июнь в 0,2% оказалась минимальной впервые с августа 2024 года, тогда цены за месяц тоже выросли на 0,2%.
На продовольственные товары в июне цены выросли на 0,11% в месячном выражении против 0,26% в мае; в годовом - на 11,91%.
Дефляция в непродовольственных товарах за прошлый месяц замедлилась и составила 0,03% после снижения цен на 0,13% месяцем ранее, в годовом выражении они подорожали на 4,47%. Услуги в июне прибавили 0,59% к маю и 12,02% - к июню прошлого года.
По итогам года Минэкономразвития
ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ
- в коридоре 7-8%. Вместе с тем представители и ЦБ РФ, и Минэкономразвития говорили, что замедление инфляции в России
проходит быстрее ожиданий.