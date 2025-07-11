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Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента - РИА Новости, 11.07.2025
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19:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028665932.html
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента - РИА Новости, 11.07.2025
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:02:00+03:00
2025-07-11T19:02:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,20%, по сравнению с декабрем 2024 года – 103,77%", - говорится в публикации ведомства. Инфляция за июнь в 0,2% оказалась минимальной впервые с августа 2024 года, тогда цены за месяц тоже выросли на 0,2%. На продовольственные товары в июне цены выросли на 0,11% в месячном выражении против 0,26% в мае; в годовом - на 11,91%. Дефляция в непродовольственных товарах за прошлый месяц замедлилась и составила 0,03% после снижения цен на 0,13% месяцем ранее, в годовом выражении они подорожали на 4,47%. Услуги в июне прибавили 0,59% к маю и 12,02% - к июню прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ - в коридоре 7-8%. Вместе с тем представители и ЦБ РФ, и Минэкономразвития говорили, что замедление инфляции в России проходит быстрее ожиданий.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента

Росстат: инфляция в России в июле замедлилась до 0,2%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,20%, по сравнению с декабрем 2024 года – 103,77%", - говорится в публикации ведомства.
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Инфляция за июнь в 0,2% оказалась минимальной впервые с августа 2024 года, тогда цены за месяц тоже выросли на 0,2%.
На продовольственные товары в июне цены выросли на 0,11% в месячном выражении против 0,26% в мае; в годовом - на 11,91%.
Дефляция в непродовольственных товарах за прошлый месяц замедлилась и составила 0,03% после снижения цен на 0,13% месяцем ранее, в годовом выражении они подорожали на 4,47%. Услуги в июне прибавили 0,59% к маю и 12,02% - к июню прошлого года.
По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ - в коридоре 7-8%. Вместе с тем представители и ЦБ РФ, и Минэкономразвития говорили, что замедление инфляции в России проходит быстрее ожиданий.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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