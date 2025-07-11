https://ria.ru/20250711/rossiya-2028665932.html

Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента

Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента - РИА Новости, 11.07.2025

Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2 процента

Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:02:00+03:00

2025-07-11T19:02:00+03:00

2025-07-11T19:02:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,20%, по сравнению с декабрем 2024 года – 103,77%", - говорится в публикации ведомства. Инфляция за июнь в 0,2% оказалась минимальной впервые с августа 2024 года, тогда цены за месяц тоже выросли на 0,2%. На продовольственные товары в июне цены выросли на 0,11% в месячном выражении против 0,26% в мае; в годовом - на 11,91%. Дефляция в непродовольственных товарах за прошлый месяц замедлилась и составила 0,03% после снижения цен на 0,13% месяцем ранее, в годовом выражении они подорожали на 4,47%. Услуги в июне прибавили 0,59% к маю и 12,02% - к июню прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году, ЦБ - в коридоре 7-8%. Вместе с тем представители и ЦБ РФ, и Минэкономразвития говорили, что замедление инфляции в России проходит быстрее ожиданий.

https://ria.ru/20250701/dollar-2026408154.html

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)