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Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики
Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в документе.