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Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
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18:07 11.07.2025 (обновлено: 18:08 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028650443.html
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики
Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:07:00+03:00
2025-07-11T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, в мире
Россия, В мире

Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в документе.
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