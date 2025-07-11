https://ria.ru/20250711/rossiya-2028650443.html

Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики

Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025

Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики

Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:07:00+03:00

2025-07-11T18:07:00+03:00

2025-07-11T18:08:00+03:00

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:380:2205:1620_1920x0_80_0_0_cc064f83d932fb0de47d4be9c59f1177.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в РФ включено в задачи государственной языковой политики, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/veschanie-2028644857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире