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Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи - РИА Новости, 11.07.2025
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18:01 11.07.2025 (обновлено: 18:20 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028647008.html
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи - РИА Новости, 11.07.2025
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи
Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:01:00+03:00
2025-07-11T18:20:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: расширение присутствия русского языка в сети "Интернет", - говорится в документе
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи

Расширение присутствия русского языка в интернете включили в задачи госполитики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: расширение присутствия русского языка в сети "Интернет", - говорится в документе
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский язык официально признали основой российской государственности
Вчера, 18:18
 
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