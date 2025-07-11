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Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи - РИА Новости, 11.07.2025
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи
Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:01:00+03:00
2025-07-11T18:01:00+03:00
2025-07-11T18:20:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: расширение присутствия русского языка в сети "Интернет", - говорится в документе
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи
Расширение присутствия русского языка в интернете включили в задачи госполитики