https://ria.ru/20250711/rossiya-2028647008.html

Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи

Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи - РИА Новости, 11.07.2025

Расширение присутствия русского языка в интернете включили в госзадачи

Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:01:00+03:00

2025-07-11T18:01:00+03:00

2025-07-11T18:20:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение присутствия русского языка в интернете включено в задачи государственной языковой политики РФ, говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: расширение присутствия русского языка в сети "Интернет", - говорится в документе

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028655158.html

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2025

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