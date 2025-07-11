https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644945.html

В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов

В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов - РИА Новости, 11.07.2025

В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов

Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:55:00+03:00

2025-07-11T17:55:00+03:00

2025-07-11T18:08:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5a8774c52cb8b105b1c33447a938eaa8.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Задачи государственной языковой политики: сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество