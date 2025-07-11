https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644945.html
В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов
В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов - РИА Новости, 11.07.2025
В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов
Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:55:00+03:00
2025-07-11T17:55:00+03:00
2025-07-11T18:08:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, включено в задачи государственной языковой политики РФ, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Задачи государственной языковой политики: сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641549.html
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россия, общество
В задачи языковой госполитики включили ограничение иностранных слов
Использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, сократят