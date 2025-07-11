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Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры - РИА Новости, 11.07.2025
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17:49 11.07.2025 (обновлено: 18:00 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html
Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры
Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры - РИА Новости, 11.07.2025
Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры
Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:49:00+03:00
2025-07-11T18:00:00+03:00
россия
общество
русский язык в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - говорится в документе.
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россия, общество, русский язык в мире
Россия, Общество, Русский язык в мире
Документ: Россия успешно противостоит попыткам отмены русской культуры

Путин подписал документ о противостоянии попыткам отмены русской культуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - говорится в документе.
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