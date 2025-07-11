https://ria.ru/20250711/rossija-2028701560.html
В России появятся федеральные интеллектуальные игры
В России появятся федеральные интеллектуальные игры - РИА Новости, 11.07.2025
В России появятся федеральные интеллектуальные игры
Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:39:00+03:00
2025-07-11T23:39:00+03:00
2025-07-11T23:39:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:380:2205:1620_1920x0_80_0_0_cc064f83d932fb0de47d4be9c59f1177.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Проведение федеральных конкурсов, всероссийских молодежных интеллектуальных игр, направленных на популяризацию русского языка и литературы", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028698778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/60628/37/606283731_0:173:2205:1827_1920x0_80_0_0_4cbed9d59f64fe3df4fdcbe8c1cf7932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России появятся федеральные интеллектуальные игры
В России появятся интеллектуальные игры для популяризации русского языка