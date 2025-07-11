https://ria.ru/20250711/rossija-2028701560.html

В России появятся федеральные интеллектуальные игры

В России появятся федеральные интеллектуальные игры - РИА Новости, 11.07.2025

В России появятся федеральные интеллектуальные игры

Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:39:00+03:00

2025-07-11T23:39:00+03:00

2025-07-11T23:39:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федеральные интеллектуальные игры, направленные на популяризацию русского языка и литературы, будут проводиться в РФ в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Проведение федеральных конкурсов, всероссийских молодежных интеллектуальных игр, направленных на популяризацию русского языка и литературы", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028698778.html

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