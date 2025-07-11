https://ria.ru/20250711/rossija-2028668132.html

Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ

Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ - РИА Новости, 11.07.2025

Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, сообщила журналистам... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:18:00+03:00

2025-07-11T19:18:00+03:00

2025-07-11T19:18:00+03:00

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, сообщила журналистам пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев текущего года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране. "Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что из-за этого территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях.

https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028252279.html

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)