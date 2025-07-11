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Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ
Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ - РИА Новости, 11.07.2025
Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ
Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, сообщила журналистам... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:18:00+03:00
2025-07-11T19:18:00+03:00
2025-07-11T19:18:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, сообщила журналистам пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев текущего года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране. "Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что из-за этого территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях.
https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028252279.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ
Роспотребнадзор: сезонный подъем заболеваемости ЭВИ начался раньше обычного