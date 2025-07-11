https://ria.ru/20250711/rossija-2028658430.html

Россия будет формировать резерв преподавателей-русистов в мире

Россия будет формировать резерв преподавателей-русистов в мире - РИА Новости, 11.07.2025

Россия будет формировать резерв преподавателей-русистов в мире

Россия в рамках реализации государственной языковой политики будет формировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире, соответствующий документ размещен РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:25:00+03:00

2025-07-11T18:25:00+03:00

2025-07-11T18:25:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия в рамках реализации государственной языковой политики будет формировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Задачи государственной языковой политики: совершенствование системы образования и подготовки специалистов по изучению и преподаванию русского языка, подготовки научно-педагогических кадров, а также повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/putin-2028653195.html

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2025

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