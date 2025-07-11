Рейтинг@Mail.ru
Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rossija-2028580569.html
Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге
Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге - РИА Новости, 11.07.2025
Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге
Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого по каналам Интерпола по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге и был пойман в Москве,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:06:00+03:00
2025-07-11T15:06:00+03:00
россия
латвия
рига
ирина волк
интерпол
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого по каналам Интерпола по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге и был пойман в Москве, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - сказала Волк. По информации зарубежных коллег, мужчина в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Заведомо зная, что девушка является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Фигурант уехал из Латвии и в 2024 году был объявлен в международный розыск. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение обвиняемого на территории Российской Федерации. В июле прошлого года его задержали в Москве", - уточнила Волк. Генпрокуратурой РФ был удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого, в пятницу в пункте пропуска "Бурачки – Терехово" его передали правоохранительным органам Латвии.
https://ria.ru/20250623/brjansk-2024866857.html
https://ria.ru/20250315/zaderzhanie-2005154624.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, рига, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Латвия, Рига, Ирина Волк, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге

РФ выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над 12-летней девочкой в Риге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого по каналам Интерпола по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге и был пойман в Москве, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - сказала Волк.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Брянске педофил получил 18 лет колонии за насилие над дочерью
23 июня, 15:45
По информации зарубежных коллег, мужчина в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Заведомо зная, что девушка является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Фигурант уехал из Латвии и в 2024 году был объявлен в международный розыск.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение обвиняемого на территории Российской Федерации. В июле прошлого года его задержали в Москве", - уточнила Волк.
Генпрокуратурой РФ был удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого, в пятницу в пункте пропуска "Бурачки – Терехово" его передали правоохранительным органам Латвии.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников
15 марта, 09:16
 
РоссияЛатвияРигаИрина ВолкИнтерполГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала