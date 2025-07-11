https://ria.ru/20250711/rossija-2028580569.html

Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге

Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге - РИА Новости, 11.07.2025

Россия выдала Латвии фигуранта дела о надругательстве над девочкой в Риге

Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого по каналам Интерпола по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге и был пойман в Москве,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:06:00+03:00

2025-07-11T15:06:00+03:00

2025-07-11T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выдала Латвии мужчину, разыскиваемого по каналам Интерпола по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Риге и был пойман в Москве, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Российской Федерации в Латвийскую Республику экстрадирован гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - сказала Волк. По информации зарубежных коллег, мужчина в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Заведомо зная, что девушка является несовершеннолетней, он совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Фигурант уехал из Латвии и в 2024 году был объявлен в международный розыск. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение обвиняемого на территории Российской Федерации. В июле прошлого года его задержали в Москве", - уточнила Волк. Генпрокуратурой РФ был удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого, в пятницу в пункте пропуска "Бурачки – Терехово" его передали правоохранительным органам Латвии.

https://ria.ru/20250623/brjansk-2024866857.html

https://ria.ru/20250315/zaderzhanie-2005154624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латвия, рига, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире