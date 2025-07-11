Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян
Москалькова: двое курян, возвращенных в Россию из Сум, уже находятся в Курске
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое курян, возвращенных в Россию из Сум 4 июля, уже находятся в Курске, с ними все в порядке, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова 4 июля сообщила о возвращении в Россию с Украины еще двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах.
"Мы находимся в тесном взаимодействии с (врио губернатора Курской области - ред.) Александром Хинштейном. Как только нам стало известно время их прибытия, мы договорились, из Курска прибыла машина, автомобиль, который забрал супружескую пару, мы обеспечили их продуктами питания на всю дорогу, у них было сопровождающее лицо. Сегодня они уже в Курске, с ними все нормально", - сказала омбудсмен.
Уполномоченный также отметила, что возвращенные куряне - это семейная пара, оба имеют вторую группу инвалидности.
"Они рассказывали, что, конечно, тяжело переживали разлуку. Первый и главный их вопрос: когда вернутся остальные? Сейчас как раз и ведется большая работа в этом направлении. Здесь подключались и наши спецслужбы, и министерство обороны. Только такая совместная энергия позволяет продвигать этот гуманитарный вопрос вперед", - добавила Москалькова.
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