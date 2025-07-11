Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rossija-2028481490.html
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян - РИА Новости, 11.07.2025
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян
Двое курян, возвращенных в Россию из Сум 4 июля, уже находятся в Курске, с ними все в порядке, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:27:00+03:00
2025-07-11T06:27:00+03:00
общество
россия
курск
курская область
татьяна москалькова
александр хинштейн
сумы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое курян, возвращенных в Россию из Сум 4 июля, уже находятся в Курске, с ними все в порядке, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова 4 июля сообщила о возвращении в Россию с Украины еще двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах. "Мы находимся в тесном взаимодействии с (врио губернатора Курской области - ред.) Александром Хинштейном. Как только нам стало известно время их прибытия, мы договорились, из Курска прибыла машина, автомобиль, который забрал супружескую пару, мы обеспечили их продуктами питания на всю дорогу, у них было сопровождающее лицо. Сегодня они уже в Курске, с ними все нормально", - сказала омбудсмен. Уполномоченный также отметила, что возвращенные куряне - это семейная пара, оба имеют вторую группу инвалидности. "Они рассказывали, что, конечно, тяжело переживали разлуку. Первый и главный их вопрос: когда вернутся остальные? Сейчас как раз и ведется большая работа в этом направлении. Здесь подключались и наши спецслужбы, и министерство обороны. Только такая совместная энергия позволяет продвигать этот гуманитарный вопрос вперед", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20250329/kurskaya-2008165383.html
россия
курск
курская область
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, курск, курская область, татьяна москалькова, александр хинштейн, сумы
Общество, Россия, Курск, Курская область, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн, Сумы
Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся из Сум курян

Москалькова: двое курян, возвращенных в Россию из Сум, уже находятся в Курске

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое курян, возвращенных в Россию из Сум 4 июля, уже находятся в Курске, с ними все в порядке, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова 4 июля сообщила о возвращении в Россию с Украины еще двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах.
"Мы находимся в тесном взаимодействии с (врио губернатора Курской области - ред.) Александром Хинштейном. Как только нам стало известно время их прибытия, мы договорились, из Курска прибыла машина, автомобиль, который забрал супружескую пару, мы обеспечили их продуктами питания на всю дорогу, у них было сопровождающее лицо. Сегодня они уже в Курске, с ними все нормально", - сказала омбудсмен.
Уполномоченный также отметила, что возвращенные куряне - это семейная пара, оба имеют вторую группу инвалидности.
"Они рассказывали, что, конечно, тяжело переживали разлуку. Первый и главный их вопрос: когда вернутся остальные? Сейчас как раз и ведется большая работа в этом направлении. Здесь подключались и наши спецслужбы, и министерство обороны. Только такая совместная энергия позволяет продвигать этот гуманитарный вопрос вперед", - добавила Москалькова.
Возвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область
29 марта, 19:05
 
ОбществоРоссияКурскКурская областьТатьяна МоскальковаАлександр ХинштейнСумы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала