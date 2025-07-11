https://ria.ru/20250711/rospotrebnadzor-2028669143.html

Ситуация с респираторными инфекциями в России стабилизировалась

Ситуация с респираторными инфекциями в России стабилизировалась - РИА Новости, 11.07.2025

Ситуация с респираторными инфекциями в России стабилизировалась

Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в стабилизировалась, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:26:00+03:00

2025-07-11T19:26:00+03:00

2025-07-11T19:26:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в стабилизировалась, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев этого года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране. "На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028252279.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)