https://ria.ru/20250711/rosnano-2028508146.html

Слушания по иску "Роснано" к Чубайсу пройдут в закрытом режиме

Слушания по иску "Роснано" к Чубайсу пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 11.07.2025

Слушания по иску "Роснано" к Чубайсу пройдут в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (около 1,6... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:39:00+03:00

2025-07-11T10:39:00+03:00

2025-07-11T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы перешел к рассмотрению в закрытом режиме иска АО "Роснано" о взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (около 1,6 миллиарда рублей по текущему официальному курсу ЦБ) убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в начале повторного предварительного заседания в пятницу удовлетворил соответствующее ходатайство истца, заявленное на первом предварительном заседании в апреле и мотивированное наличием в материалах дела коммерческой тайны. Позднее слушания были отложены на 12 августа.Представитель истца сообщал, что в материалы дела переданы отчеты и заключения Федерального казначейства, Счетной палаты, аудиторских и консалтинговых фирм, сведения о проектной деятельности "Роснано". По его словам, вся информация о проектах была признана коммерческой тайной внутренними документами компании в 2013 году, когда ею руководил Чубайс.Представители Чубайса и других ответчиков возражали против перехода в закрытый режим, ссылаясь в том числе на общественный резонанс процесса. Представитель Чубайса также заявил, что его доверитель готов отчитаться за все средства, потраченные в рамках проекта, по которому предъявлен иск.Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления госкомпании "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался компанией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел.Иск поступил в арбитражный суд 31 марта, а 4 апреля он по заявлению истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".Как отмечалось в определении суда, "согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела", при этом "первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом".В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец.

https://ria.ru/20250521/rosnano-2018258437.html

https://ria.ru/20250514/chubays-2016825700.html

https://ria.ru/20250604/sud-2020978451.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, роснано, происшествия