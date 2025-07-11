https://ria.ru/20250711/roseksimbank-2028559654.html

Росэксимбанк проведет в Самаре встречу для местных предпринимателей

Росэксимбанк проведет в Самаре встречу для местных предпринимателей - РИА Новости, 11.07.2025

Росэксимбанк проведет в Самаре встречу для местных предпринимателей

Росэксимбанк (Группа РЭЦ) проведет в Самаре встречу для представителей местного бизнеса, посвященную актуальным финансовым инструментам поддержки экспорта и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:04:00+03:00

2025-07-11T14:04:00+03:00

2025-07-11T14:04:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ) проведет в Самаре встречу для представителей местного бизнеса, посвященную актуальным финансовым инструментам поддержки экспорта и современным трендам в международных расчетах, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие состоится в Самаре 15 июля в 10.00 мск. В программе - презентация новых трансграничных расчетных продуктов", - говорится в сообщении.На встрече будут выступать председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский и управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Ангелина Акименко.Кроме того, заместитель председателя правления банка Роман Смагин представит факторинг для электронных торговых площадок и торговых сетей, а руководитель проекта по поддержке регионального экспорта РЭЦ Павел Шабанов проведет обзор деятельности Группы РЭЦ и ее продуктов.Модератором дискуссии выступит руководитель регионального представительства РЭЦ Александра Камнева.

https://ria.ru/20250709/rets-2028182324.html

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