https://ria.ru/20250711/rim-2028684427.html

"Девушки съезжаются". СМИ раскрыли, что украинцы устроили в Риме

"Девушки съезжаются". СМИ раскрыли, что украинцы устроили в Риме - РИА Новости, 11.07.2025

"Девушки съезжаются". СМИ раскрыли, что украинцы устроили в Риме

Международная конференция по восстановлению Украины, которая проводилась в Риме 10-11 июля, вызвала скачок спроса на эскорт-услуги в городе, сообщает... РИА Новости, 11.07.2025

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Международная конференция по восстановлению Украины, которая проводилась в Риме 10-11 июля, вызвала скачок спроса на эскорт-услуги в городе, сообщает Telegram-канал "Политика страны"."Проводимая в эти дни в Риме Конференция по восстановлению Украины, куда съехалось большое количество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты, вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы", — говорится в публикации.Один из участников мероприятия сравнил его с Давосским форумом. "Девушки съезжаются со всех сторон", — добавил он.Как сообщили изданию в одном из европейских эскорт-агентств, в заявках сразу оговаривается, что клиенты — украинцы, дабы "исключить политические недоразумения".Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028610776.html

https://ria.ru/20250711/vooruzhenie-2028588882.html

рим

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в мире, рим, украина, италия, джорджа мелони, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, владимир зеленский