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Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов
Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов
Искусственный интеллект помог московским врачам обработать 18 миллионов снимков МРТ, КТ, рентгена и поставить по ним диагноз, столица - номер один в мире по... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:56:00+03:00
2025-07-11T13:56:00+03:00
2025-07-11T13:59:00+03:00
технологии
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект помог московским врачам обработать 18 миллионов снимков МРТ, КТ, рентгена и поставить по ним диагноз, столица - номер один в мире по этому показателю, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице создана своя платформа искусственного интеллекта, на которой сегодня уже работает порядка 200 разработчиков практически во всех сферах. "Из наиболее известных, продвинутых историй – это диагноз по электронным снимкам МРТ, КТ, рентгена с помощью искусственного интеллекта, по целому ряду диагнозов. Сегодня сделано уже порядка 18 миллионов таких исследований. Мы номер один в мире по этому. Я думаю, что вообще вряд ли такая система существует где-то в таком масштабе", - рассказал Собянин.
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технологии, москва, сергей собянин
Технологии, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов
Собянин: ИИ помог рентгенологам Москвы обработать 18 млн снимков