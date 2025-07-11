https://ria.ru/20250711/rentgen-2028557846.html

Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов

Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о помощи ИИ в работе рентгенологов

Искусственный интеллект помог московским врачам обработать 18 миллионов снимков МРТ, КТ, рентгена и поставить по ним диагноз, столица - номер один в мире по... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:56:00+03:00

2025-07-11T13:56:00+03:00

2025-07-11T13:59:00+03:00

технологии

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект помог московским врачам обработать 18 миллионов снимков МРТ, КТ, рентгена и поставить по ним диагноз, столица - номер один в мире по этому показателю, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице создана своя платформа искусственного интеллекта, на которой сегодня уже работает порядка 200 разработчиков практически во всех сферах. "Из наиболее известных, продвинутых историй – это диагноз по электронным снимкам МРТ, КТ, рентгена с помощью искусственного интеллекта, по целому ряду диагнозов. Сегодня сделано уже порядка 18 миллионов таких исследований. Мы номер один в мире по этому. Я думаю, что вообще вряд ли такая система существует где-то в таком масштабе", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20250711/moskva-2028541589.html

москва

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технологии, москва, сергей собянин