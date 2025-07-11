https://ria.ru/20250711/religiya-2028697587.html
Синагога в Дербенте получит пуленепробиваемые окна
Синагога в Дербенте получит пуленепробиваемые окна - РИА Новости, 11.07.2025
Синагога в Дербенте получит пуленепробиваемые окна
Синагога в Дербенте, поврежденная в результате теракта в 2024 году, в ходе восстановления получит пуленепробиваемые окна и биометрический контроль доступа, ее... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:50:00+03:00
2025-07-11T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Синагога в Дербенте, поврежденная в результате теракта в 2024 году, в ходе восстановления получит пуленепробиваемые окна и биометрический контроль доступа, ее восстановление идет при страховой поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК), сообщили РИА Новости в организации. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. "Синагога в Дербенте, серьезно пострадавшая в результате теракта в июне 2024 года, получила полную страховую выплату в размере 40,5 миллионов рублей… Работы по восстановлению здания уже идут: усилены конструкции, установлена новая кровля, монтируются системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы, планируется отделка молельного зала, фойе и входной группы. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам безопасности: окна будут пуленепробиваемыми, а система контроля доступа оснащена биометрией", – сообщили в конгрессе. Средства, добавили в организации, были перечислены в рамках программы страхования синагог и еврейских общинных центров, которую уже несколько лет реализует РЕК. "Молитвы не прекращаются ни на день, и мы надеемся, что уже к Песаху сможем вернуться в обновленное здание, если только найдем недостающие средства и не остановим процесс", – процитировали в РЕК главу еврейской общины Дербента Роберта Илишаева.
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дербент, махачкала, российский еврейский конгресс, общество
Религия, Дербент, Махачкала, Российский еврейский конгресс, Общество
Синагога в Дербенте получит пуленепробиваемые окна
Синагогу в Дербенте в ходе восстановления оснастят пуленепробиваемыми окнами
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Синагога в Дербенте, поврежденная в результате теракта в 2024 году, в ходе восстановления получит пуленепробиваемые окна и биометрический контроль доступа, ее восстановление идет при страховой поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК), сообщили РИА Новости в организации.
В Дербенте
и Махачкале
23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
"Синагога в Дербенте, серьезно пострадавшая в результате теракта в июне 2024 года, получила полную страховую выплату в размере 40,5 миллионов рублей… Работы по восстановлению здания уже идут: усилены конструкции, установлена новая кровля, монтируются системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Ведутся штукатурные и электромонтажные работы, планируется отделка молельного зала, фойе и входной группы. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам безопасности: окна будут пуленепробиваемыми, а система контроля доступа оснащена биометрией", – сообщили в конгрессе.
Средства, добавили в организации, были перечислены в рамках программы страхования синагог и еврейских общинных центров, которую уже несколько лет реализует РЕК
.
"Молитвы не прекращаются ни на день, и мы надеемся, что уже к Песаху сможем вернуться в обновленное здание, если только найдем недостающие средства и не остановим процесс", – процитировали в РЕК главу еврейской общины Дербента Роберта Илишаева.