https://ria.ru/20250711/razrabotki-2028401941.html

Эксперты обсудили стратегии продвижения российских разработок

Эксперты обсудили стратегии продвижения российских разработок - РИА Новости, 11.07.2025

Эксперты обсудили стратегии продвижения российских разработок

Вопросы продвижения науки, условия эффективного взаимодействия ученых и бизнеса, а также роль научных коммуникаторов в новых реалиях стали главными темами... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:00:00+03:00

2025-07-11T09:00:00+03:00

2025-07-11T09:00:00+03:00

наука

российские инновации

технологии

наталья тюрина

санкт-петербургский государственный университет

мисис

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вопросы продвижения науки, условия эффективного взаимодействия ученых и бизнеса, а также роль научных коммуникаторов в новых реалиях стали главными темами пленарной сессии ежегодного форума SciComm, который проходит на площадке СПбГУ.Опытом продвижения проектов поделились ключевые участники научной коммуникации: представители пресс-служб университетов, СМИ и ученые.Как подчеркнул проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев, сегодня научной коммуникации и продвижению молодых ученых уделяется огромное внимание, однако современные инструменты часто отвлекают специалистов от главного."Как выяснилось, ни один новый формат не занимается нашей классической коммуникацией "человек с человеком". А коммуникация — это прежде всего про людей, это про их сознание и про то, как они воспринимают мир… В последнее время мы гонимся за модным инструментом, и почему-то это работает только на очень коротком отрезке времени, а дальше стратегию приходится кардинально менять либо возвращаться к нашим базовым фундаментальным принципам работы", — сказал он и призвал не терять человеческий подход, который остается базовым даже в условиях цифровизации.Об изменении контекста в научной повестке напомнила начальник Управления маркетинга и медиакоммуникаций СПбГУ Полина Огородникова."Если буквально несколько лет назад, когда мы с вами продвигали научные разработки, очень часто звучало слово "импортозамещение", то сегодня этот тренд явно сменил вектор и сейчас звучит как "технологический суверенитет", — отметила Огородникова. Этот сдвиг, по ее словам, необходимо учитывать при продвижении научных проектов.Директор Центра по связям с общественностью Университета МИСИС Екатерина Сошникова акцентировала внимание на необходимости интеграции новых медиаформатов для повышения эффективности классического пиара."Чтобы улучшить классический пиар можно применять инструменты из других отраслей коммуникации, например, важно создавать коммуникации с высокой степенью цифровизации, персонализации и интеграции различных каналов. Важно делать акцент на продажу и оценивать коммерческий пиар в конкретных цифрах: в количестве запросов от бизнес-партнеров… Следующий шаг — это инвестиционный пиар через создание публичных годовых отчетов. Он должен включать абсолютно все аспекты деятельности вуза", — рассказала Сошникова.Она также представила результаты опроса студентов из разных регионов страны. По ее словам, 35 процентов опрошенных смотрят или читают контент о науке несколько раз в неделю, 31 процент — раз в неделю, а 17 процентов — почти никогда. К популярным у молодежи форматам относятся Telegram-каналы, соцсети, блоги, шоу и интервью. Эксперт отметила, что полученные данные могут стать ориентиром для всех, кто продвигает науку.Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина заявила, что за последние десять лет в информационном поле удалось сформировать устойчивое представление о российских ученых."В 2013 году были сделаны первые замеры, которые показали, что понятия "российские ученые" в России практически нет. У нас были всякие ученые: американские, британские. Российских ученых не было. Так вот мы можем уверенно сказать, что за эти годы мы гордо ставим точку в этом вопросе: российская наука — это модно", — подчеркнула Тюрина.Она добавила, что популяризация науки необходима не только для имиджа университета, но и для фиксации первенства на рынке, формирования рынков сбыта разработок, привлечения партнеров и вовлечения общества в научные процессы.По данным Тюриной, две трети тем, продвигаемых университетами, касаются технологического лидерства, чуть меньше — вопросов качества жизни. При этом практически не охвачены темы экологического благополучия и потенциала каждого, хотя в них — значительный общественный запрос.Завершая сессию, руководитель лаборатории структурных и фазовых превращений в конденсированных средах Института проблем машиноведения РАН Сергей Кукушкин указал на важность роли научного коммуникатора. По его словам, наука и бизнес начинают слышать друг друга при помощи посредника, который в доступной форме может рассказать о научном открытии и изобретении.

https://ri.ria.ru/20250707/tyumgu-2027687935.html

https://ria.ru/20250605/nauka-2020926952.html

https://ria.ru/20250422/nauka-2012568278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российские инновации, технологии, наталья тюрина, санкт-петербургский государственный университет, мисис, российская академия наук, общество, россия, наука