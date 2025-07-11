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Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым

Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым - РИА Новости, 11.07.2025

Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав его продолжением беседы по вопросу, поднятому РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:19:00+03:00

2025-07-11T13:19:00+03:00

2025-07-11T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав его продолжением беседы по вопросу, поднятому днем ранее."Нет, это была тема в развитие по другому вопросу нашей вчерашней беседы. На этом все", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН в ответ на вопрос, сообщил ли он российскому коллеге о реакции президента США Дональда Трампа на его рассказ о встрече с Лавровым. Трансляция велась в YouTube.При этом Рубио уточнил, что вопрос, который они обсудили с Лавровым, не был "большим или загадочным".Также он добавил, что встреча в четверг с министром иностранных дел России была конструктивной, подчеркнув, что, возможно, "от неё можно будет отталкиваться в будущем".Рубио отметил, что позвонил Трампу и проинформировал его о прошедшем в четверг разговоре.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html

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в мире, россия, куала-лумпур, сергей лавров, youtube, мид кнр, марко рубио