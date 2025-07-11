https://ria.ru/20250711/razgovor-2028549339.html
Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым
Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав его продолжением беседы по вопросу, поднятому РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:19:00+03:00
2025-07-11T13:19:00+03:00
2025-07-11T14:09:00+03:00
в мире
россия
куала-лумпур
сергей лавров
youtube
мид кнр
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d9e64014dbd3706ceffdf86832e12d.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать тему пятничного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав его продолжением беседы по вопросу, поднятому днем ранее."Нет, это была тема в развитие по другому вопросу нашей вчерашней беседы. На этом все", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН в ответ на вопрос, сообщил ли он российскому коллеге о реакции президента США Дональда Трампа на его рассказ о встрече с Лавровым. Трансляция велась в YouTube.При этом Рубио уточнил, что вопрос, который они обсудили с Лавровым, не был "большим или загадочным".Также он добавил, что встреча в четверг с министром иностранных дел России была конструктивной, подчеркнув, что, возможно, "от неё можно будет отталкиваться в будущем".Рубио отметил, что позвонил Трампу и проинформировал его о прошедшем в четверг разговоре.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html
россия
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87ee6c306759c5c5310c2a0ebf8cd5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куала-лумпур, сергей лавров, youtube, мид кнр, марко рубио
В мире, Россия, Куала-Лумпур, Сергей Лавров, YouTube, МИД КНР, Марко Рубио