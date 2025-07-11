https://ria.ru/20250711/putin-2028697433.html

В России предпримут усилия по поддержке русского языка для ответа на угрозы

В России предпримут усилия по поддержке русского языка для ответа на угрозы - РИА Новости, 11.07.2025

В России предпримут усилия по поддержке русского языка для ответа на угрозы

Необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по поддержке русского языка для противодействия рискам и угрозам в сфере... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:50:00+03:00

2025-07-11T22:50:00+03:00

2025-07-11T22:50:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по поддержке русского языка для противодействия рискам и угрозам в сфере государственной языковой политики, следует из Основ государственной языковой политики РФ, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что в сфере государственной языковой политики имеются риски, угрозы и проблемы, которые обусловлены, в том числе, усилением глобализационных процессов в современном обществе, отсутствием федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по защите и развитию языков народов РФ, необоснованным использованием иностранных слов в официальном общении, попытками некоторых стран ограничить использование русского языка. "Для противодействия рискам, угрозам и решения проблем… необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по организации и обеспечению системной работы по сохранению, развитию и поддержке русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов Российской Федерации, формированию общероссийской гражданской идентичности, а также продвижению русского языка в мире и повышению роли России в мировом гуманитарном и научном пространстве", - указывается в основах.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин