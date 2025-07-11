В России предпримут усилия по поддержке русского языка для ответа на угрозы
Госполитика: необходимы усилия по поддержке русского языка для ответа на угрозы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по поддержке русского языка для противодействия рискам и угрозам в сфере государственной языковой политики, следует из Основ государственной языковой политики РФ, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что в сфере государственной языковой политики имеются риски, угрозы и проблемы, которые обусловлены, в том числе, усилением глобализационных процессов в современном обществе, отсутствием федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по защите и развитию языков народов РФ, необоснованным использованием иностранных слов в официальном общении, попытками некоторых стран ограничить использование русского языка.
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"Для противодействия рискам, угрозам и решения проблем… необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по организации и обеспечению системной работы по сохранению, развитию и поддержке русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов Российской Федерации, формированию общероссийской гражданской идентичности, а также продвижению русского языка в мире и повышению роли России в мировом гуманитарном и научном пространстве", - указывается в основах.