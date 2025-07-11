https://ria.ru/20250711/putin-2028695649.html
Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена
Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена - РИА Новости, 11.07.2025
Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена
Расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся на русском языке в российских вузах, является одним из основных направлений государственной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:34:00+03:00
2025-07-11T22:34:00+03:00
2025-07-11T22:34:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся на русском языке в российских вузах, является одним из основных направлений государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на русском языке в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в РФ, получения дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература", - говорится в документе. Кроме того, к основным направлениям работы по продвижению русского языка относится ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка. Также в числе таких направлений создание, поддержка и распространение единой системы тестирования по русскому языку как иностранному, включая введение единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, обучавшихся в образовательных организациях за пределами РФ и поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Программа стажировок иностранцев, обучающихся в России, будет расширена
В госполитику включили расширение стажировок обучающихся в России иностранцев
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся на русском языке в российских вузах, является одним из основных направлений государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.
Президент России Владимир Путин
подписал указ
об утверждении Основ государственной языковой политики.
«
"Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… расширение программ стажировок для иностранных граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам на русском языке в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в РФ, получения дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература", - говорится в документе.
Кроме того, к основным направлениям работы по продвижению русского языка относится ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка.
Также в числе таких направлений создание, поддержка и распространение единой системы тестирования по русскому языку как иностранному, включая введение единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, обучавшихся в образовательных организациях за пределами РФ и поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации.