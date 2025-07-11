https://ria.ru/20250711/putin-2028689365.html
Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха
Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры организаций детского отдыха требованиям безопасности и антитеррористической... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:44:00+03:00
2025-07-11T21:44:00+03:00
2025-07-11T21:44:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры организаций детского отдыха требованиям безопасности и антитеррористической защищенности, доложить до 15 июля, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно c Росгвардией, МЧС России, ФСБ России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению соответствия объектов инфраструктуры (территорий) организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям безопасности и антитеррористической защищенности", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 июля.
https://ria.ru/20250421/putin-2012540188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха
Путин поручил обеспечить безопасность объектов инфраструктуры детских лагерей