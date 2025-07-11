https://ria.ru/20250711/putin-2028689365.html

Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха

Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил обеспечить безопасность объектов детского отдыха

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры организаций детского отдыха требованиям безопасности и антитеррористической... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:44:00+03:00

2025-07-11T21:44:00+03:00

2025-07-11T21:44:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры организаций детского отдыха требованиям безопасности и антитеррористической защищенности, доложить до 15 июля, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно c Росгвардией, МЧС России, ФСБ России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению соответствия объектов инфраструктуры (территорий) организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям безопасности и антитеррористической защищенности", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 июля.

https://ria.ru/20250421/putin-2012540188.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)