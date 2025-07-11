https://ria.ru/20250711/putin-2028682731.html

Путин поздравил Прилепина с юбилеем

Путин поздравил Прилепина с юбилеем - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поздравил Прилепина с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил телеграмму по случаю дня рождения писателя Захара Прилепина, отметив, что знания о различных событиях и судьбах людей... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:42:00+03:00

2025-07-11T20:42:00+03:00

2025-07-11T20:42:00+03:00

россия

москва

северный кавказ

захар прилепин

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму по случаю дня рождения писателя Захара Прилепина, отметив, что знания о различных событиях и судьбах людей оказали влияние на творчество автора, а талант помог завоевать признание и любовь читателей. Прилепин отметил свой юбилей 7 июля, ему исполнилось 50 лет. Телеграмму зачитал продюсер фильма "Родня о Захаре" Иван Андреев на премьере картины в Москве. "Уважаемый Евгений Николаевич, поздравляю вас с 50-летием. Вы пришли в публицистику, литературу, искусство, имея за плечами большой жизненный опыт… Вы получили глубокие знания о реальных событиях, о разных судьбах людей, они, безусловно, оказали влияние на ваше творчество, а талант, умение писать ярко, искренне, достоверно помогли вам завоевать профессиональное признание и любовь читателей", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что Прилепин прошел службу в правоохранительных органах, принимал участие в контр-террористической операции на Северном Кавказе. Президент также отметил благотворную работу Прилепина в Союзе писателей России. "Конечно, вызывают уважение ваши твердые патриотические убеждения и личный вклад в защиту безопасности и суверенитета страны, в отстаивании наших национальных интересов. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, северный кавказ, захар прилепин, владимир путин