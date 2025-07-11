https://ria.ru/20250711/putin-2028674627.html

Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей

Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей

Президент России Владимир Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:56:00+03:00

2025-07-11T19:56:00+03:00

2025-07-11T19:56:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах РФ. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Правительству РФ наделить образовательный фонд "Талант и успех" в качестве национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи функциями по координации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, до создания в этих субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев финансовое обеспечение указанной деятельности", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин, отмечается в документе.

https://ria.ru/20250203/putin-1997141639.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, общество