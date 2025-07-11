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Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей - РИА Новости, 11.07.2025
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19:56 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028674627.html
Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей
Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей
Президент России Владимир Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:56:00+03:00
2025-07-11T19:56:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах РФ. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля. "Правительству РФ наделить образовательный фонд "Талант и успех" в качестве национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи функциями по координации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, до создания в этих субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев финансовое обеспечение указанной деятельности", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин, отмечается в документе.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей

Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил фонду "Талант и успех" поддерживать талантливых детей и молодежь в новых регионах РФ.
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая, опубликовали на сайте Кремля.
"Правительству РФ наделить образовательный фонд "Талант и успех" в качестве национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи функциями по координации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, до создания в этих субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев финансовое обеспечение указанной деятельности", - говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин, отмечается в документе.
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