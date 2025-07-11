Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек
Путин поручил провести анализ потребностей школ в обновлении библиотечных фондов
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHШкольная библиотека
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Школьная библиотека. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты в кабмин, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.
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"Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений провести совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Российского книжного союза анализ потребностей школьных библиотек в обновлении (комплектовании) библиотечных фондов и представить его результаты в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 1 сентября.
Кроме этого, правительству совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено обеспечить разработку специальной программы обновления библиотечных фондов школьных библиотек. Срок выполнения данного поручения - 1 марта следующего года.