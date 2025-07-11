Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 11.07.2025 (обновлено: 21:02 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028672667.html
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:47:00+03:00
2025-07-11T21:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011014035_0:259:3068:1985_1920x0_80_0_0_4c1558139cd6bdd5f44c36434974b9b5.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты в кабмин, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля. "Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений провести совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Российского книжного союза анализ потребностей школьных библиотек в обновлении (комплектовании) библиотечных фондов и представить его результаты в правительство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 1 сентября.Кроме этого, правительству совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено обеспечить разработку специальной программы обновления библиотечных фондов школьных библиотек. Срок выполнения данного поручения - 1 марта следующего года.
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011014035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_10716982701add41c4ea4f88a4b4b7ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, российский книжный союз
Общество, Россия, Владимир Путин, Российский Книжный Союз
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек

Путин поручил провести анализ потребностей школ в обновлении библиотечных фондов

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Школьная библиотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты в кабмин, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.
«
"Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений провести совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Российского книжного союза анализ потребностей школьных библиотек в обновлении (комплектовании) библиотечных фондов и представить его результаты в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 1 сентября.
Кроме этого, правительству совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено обеспечить разработку специальной программы обновления библиотечных фондов школьных библиотек. Срок выполнения данного поручения - 1 марта следующего года.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
1 января, 17:47
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала