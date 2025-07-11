https://ria.ru/20250711/putin-2028672667.html

Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек

Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:47:00+03:00

2025-07-11T19:47:00+03:00

2025-07-11T21:02:00+03:00

общество

россия

владимир путин

российский книжный союз

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября провести анализ потребностей школьных библиотек в обновлении библиотечных фондов и представить его результаты в кабмин, следует из поручений, опубликованных в пятницу на сайте Кремля. "Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений провести совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Российского книжного союза анализ потребностей школьных библиотек в обновлении (комплектовании) библиотечных фондов и представить его результаты в правительство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 1 сентября.Кроме этого, правительству совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ поручено обеспечить разработку специальной программы обновления библиотечных фондов школьных библиотек. Срок выполнения данного поручения - 1 марта следующего года.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, российский книжный союз