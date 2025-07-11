https://ria.ru/20250711/putin-2028672421.html

Путин поручил открыть на базе ФМБА центры по реабилитации инвалидов

Путин поручил открыть на базе ФМБА центры по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил открыть на базе ФМБА центры по реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил к 2027 году открыть на базе ФМБА не менее десяти центров в федеральных округах по реабилитации инвалидов, в том числе... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:45:00+03:00

2025-07-11T19:45:00+03:00

2025-07-11T19:45:00+03:00

общество

россия

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2027 году открыть на базе ФМБА не менее десяти центров в федеральных округах по реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля. "ФМБА России совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и Государственной корпорацией "Ростех" при участии Паралимпийского комитета России обеспечить создание к 2027 году в федеральных округах на базе организаций, подведомственных ФМБА России, не менее 10 протезно-реабилитационных центров, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе участников специальной военной операции, по всем основным направлениям", - говорится в сообщении. Доклад должен быть предоставлен до 15 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028470248.html

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общество, россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)