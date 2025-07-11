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Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
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19:36 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028670208.html
Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов
Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:36:00+03:00
2025-07-11T19:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений... обеспечить к 2030 году увеличение сети организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов, предусмотрев расширение участия физкультурно-спортивных организаций в оказании таких услуг и использование спортивных сооружений для этих целей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/putin-2019666305.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов

Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений... обеспечить к 2030 году увеличение сети организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов, предусмотрев расширение участия физкультурно-спортивных организаций в оказании таких услуг и использование спортивных сооружений для этих целей", - говорится в сообщении.
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