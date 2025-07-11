https://ria.ru/20250711/putin-2028670208.html

Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов

Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:36:00+03:00

2025-07-11T19:36:00+03:00

2025-07-11T19:36:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений... обеспечить к 2030 году увеличение сети организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов, предусмотрев расширение участия физкультурно-спортивных организаций в оказании таких услуг и использование спортивных сооружений для этих целей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/putin-2019666305.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин