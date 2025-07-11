https://ria.ru/20250711/putin-2028668535.html
Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья
Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья
Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень первоочередных задач для поддержки граждан из приграничных районов, пострадавших в результате обстрелов... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:21:00+03:00
2025-07-11T19:21:00+03:00
2025-07-11T19:21:00+03:00
политика
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень первоочередных задач для поддержки граждан из приграничных районов, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей определить перечень первоочередных задач, направленных на поддержку граждан, проживающих на территориях, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, и организаций, осуществляющих деятельность на этих территориях, a также обеспечить финансирование выполнения таких задач, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе. Доклад - до 15 июля, далее - ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Брянской области Александр Богомаз, глава Курской области Александр Хинштейн.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Политика, Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья
Путин дал поручения по поддержке пострадавших от ВСУ жителей приграничья