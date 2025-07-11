https://ria.ru/20250711/putin-2028668535.html

Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья

Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья

Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень первоочередных задач для поддержки граждан из приграничных районов, пострадавших в результате обстрелов... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:21:00+03:00

2025-07-11T19:21:00+03:00

2025-07-11T19:21:00+03:00

политика

курская область

россия

белгородская область

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень первоочередных задач для поддержки граждан из приграничных районов, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей определить перечень первоочередных задач, направленных на поддержку граждан, проживающих на территориях, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, и организаций, осуществляющих деятельность на этих территориях, a также обеспечить финансирование выполнения таких задач, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе. Доклад - до 15 июля, далее - ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Брянской области Александр Богомаз, глава Курской области Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html

курская область

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины