https://ria.ru/20250711/putin-2028653195.html

В России создадут единую линейку учебников по языкам республик

В России создадут единую линейку учебников по языкам республик - РИА Новости, 11.07.2025

В России создадут единую линейку учебников по языкам республик

Создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ является одним из основных направлений языковой политики страны,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:12:00+03:00

2025-07-11T18:12:00+03:00

2025-07-11T18:12:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ является одним из основных направлений языковой политики страны, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основные направления государственной политики: ...создание единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250204/uchebniki-1997375763.html

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общество, россия, владимир путин