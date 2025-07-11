https://ria.ru/20250711/putin-2028564796.html
Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области
Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области
Президент России Владимир Путин затронул вопрос оперативной обстановки в Белгородской области в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:27:00+03:00
2025-07-11T14:27:00+03:00
2025-07-11T14:36:00+03:00
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владимир путин
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общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин затронул вопрос оперативной обстановки в Белгородской области в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым в Кремле. "Прежде чем мы перейдем именно к текущим вопросам экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна", - сказал Путин на встрече в Кремле, обратив внимание губернатора на проблему отходов в регионе. Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.
https://ria.ru/20250711/putin-2028563405.html
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россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, общество
Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Общество
Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области
Путин обсудит с Гладковым оперативную обстановку в Белгородской области