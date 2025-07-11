https://ria.ru/20250711/putin-2028563405.html

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на нехватку врачей в регионе. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:25:00+03:00

2025-07-11T14:25:00+03:00

2025-07-11T14:25:00+03:00

общество

россия

белгородская область

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на нехватку врачей в регионе. "Здравоохранение, насколько я вижу по документам, – все-таки количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей", - отметил Путин на встрече в Кремле. Гладков пояснил, что для решения проблемы действует программа медицинских классов, которая ориентирована на подготовку медицинских кадров "уже начиная фактически с детского сада". Губернатор добавил, что критики программы подчеркивали, эффект от подобных действий будет ощутим лишь через длительное время. В то же время практика себя хорошо зарекомендовала, и, по словам губернатора, уже по итогам третьего года "почти 80% выпускников медицинских классов поступают в медицинские учреждения". "Дай бог. Это, в принципе, абсолютно правильное направление", - отреагировал глава государства.

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Варвара Скокшина

общество, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков