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Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на нехватку врачей в регионе. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:25:00+03:00
2025-07-11T14:25:00+03:00
общество
россия
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на нехватку врачей в регионе. "Здравоохранение, насколько я вижу по документам, – все-таки количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей", - отметил Путин на встрече в Кремле. Гладков пояснил, что для решения проблемы действует программа медицинских классов, которая ориентирована на подготовку медицинских кадров "уже начиная фактически с детского сада". Губернатор добавил, что критики программы подчеркивали, эффект от подобных действий будет ощутим лишь через длительное время. В то же время практика себя хорошо зарекомендовала, и, по словам губернатора, уже по итогам третьего года "почти 80% выпускников медицинских классов поступают в медицинские учреждения". "Дай бог. Это, в принципе, абсолютно правильное направление", - отреагировал глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области
Путин на встрече с Гладковым отметил нехватку врачей в Белгородской области