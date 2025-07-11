https://ria.ru/20250711/putin-2028544227.html
Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии
Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии - РИА Новости, 11.07.2025
Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:02:00+03:00
2025-07-11T13:02:00+03:00
2025-07-11T13:02:00+03:00
россия
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Из совещаний, которые мы говорили, будет в понедельник, мы ожидаем, что президент уже соберет руководство правительства по вопросам здравоохранения, демографии, других социальных аспектов. Сейчас готовится это совещание", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250710/putin-2028378548.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии
Путин в понедельник проведет совещание по вопросам здравоохранения и демографии