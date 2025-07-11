https://ria.ru/20250711/putin-2028493161.html

Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем

Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера, отметив, что издание ценят за... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:15:00+03:00

2025-07-11T09:15:00+03:00

2025-07-11T09:15:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера, отметив, что издание ценят за объективность суждений, всесторонний анализ проблем экономической и политической жизни, а также ключевых вопросов национальной и международной повестки. "За прошедшее время журнал значительно укрепил свой потенциал. И сегодня, во многом благодаря профессионализму коллектива, творческой работе корреспондентов, он занимает достойное место в отечественном медиасообществе и по праву считается одним из ведущих деловых изданий страны. Вас ценят за основательность и объективность суждений, глубокий, всесторонний анализ актуальных проблем экономической, политической, общественной жизни, ключевых вопросов национальной и международной повестки. Вы ориентируетесь на лучшие традиции отечественной журналистики, предоставляете политикам, предпринимателям, учёным хорошую возможность для открытых, содержательных дискуссий, всегда интересных читателям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил востребованные информационные, патриотические, творческие, просветительские проекты "Эксперта", многогранную работу региональных отделений журнала.

https://ria.ru/20250711/putin-2028479097.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин