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Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем - РИА Новости, 11.07.2025
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09:15 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028493161.html
Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем
Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера, отметив, что издание ценят за... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:15:00+03:00
2025-07-11T09:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера, отметив, что издание ценят за объективность суждений, всесторонний анализ проблем экономической и политической жизни, а также ключевых вопросов национальной и международной повестки. "За прошедшее время журнал значительно укрепил свой потенциал. И сегодня, во многом благодаря профессионализму коллектива, творческой работе корреспондентов, он занимает достойное место в отечественном медиасообществе и по праву считается одним из ведущих деловых изданий страны. Вас ценят за основательность и объективность суждений, глубокий, всесторонний анализ актуальных проблем экономической, политической, общественной жизни, ключевых вопросов национальной и международной повестки. Вы ориентируетесь на лучшие традиции отечественной журналистики, предоставляете политикам, предпринимателям, учёным хорошую возможность для открытых, содержательных дискуссий, всегда интересных читателям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил востребованные информационные, патриотические, творческие, просветительские проекты "Эксперта", многогранную работу региональных отделений журнала.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил редакцию журнала "Эксперт" с 30-летним юбилеем

Путин заявил, что журнал "Эксперт" ценят за объективность суждений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера, отметив, что издание ценят за объективность суждений, всесторонний анализ проблем экономической и политической жизни, а также ключевых вопросов национальной и международной повестки.
"За прошедшее время журнал значительно укрепил свой потенциал. И сегодня, во многом благодаря профессионализму коллектива, творческой работе корреспондентов, он занимает достойное место в отечественном медиасообществе и по праву считается одним из ведущих деловых изданий страны. Вас ценят за основательность и объективность суждений, глубокий, всесторонний анализ актуальных проблем экономической, политической, общественной жизни, ключевых вопросов национальной и международной повестки. Вы ориентируетесь на лучшие традиции отечественной журналистики, предоставляете политикам, предпринимателям, учёным хорошую возможность для открытых, содержательных дискуссий, всегда интересных читателям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил востребованные информационные, патриотические, творческие, просветительские проекты "Эксперта", многогранную работу региональных отделений журнала.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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