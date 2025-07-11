https://ria.ru/20250711/proizvodstvo-2028610356.html

В России удвоят производство реабилитационной продукции

В России удвоят производство реабилитационной продукции - РИА Новости, 11.07.2025

В России удвоят производство реабилитационной продукции

Объем производства в области реабилитационной индустрии в России к 2030 году планируется удвоить и превысить 100 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:38:00+03:00

2025-07-11T16:38:00+03:00

2025-07-11T16:38:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Объем производства в области реабилитационной индустрии в России к 2030 году планируется удвоить и превысить 100 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках X Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". "В качестве главных целевых ориентиров мы предусмотрели удвоение объема производства, то есть перешагнуть за 100 миллиардов рублей, наращивание доли российской продукции на растущем внутреннем рынке до 64% и увеличение до 300 единиц РИД (результат интеллектуальной деятельности - ред.) в сфере продукции реабилитационной направленности", — сказал министр о планах в отрасли до 2030 года. Алиханов отметил, что отдельное внимание в проекте стратегии реабилитационной индустрии до 2030 года уделено сырьевому обеспечению и развитию собственной компонентной базы. Также, на ближайшие три года утвержден перечень критической промышленной продукции медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. На этот перечень в своей работе ориентируются производители, при этом Минпромторг будет периодически его актуализировать. Алиханов отметил, что российские производители реабилитационной продукции уже нацелились и на расширение рынков сбыта, и с учетом перспективности российского присутствия, в том числе в дружественных странах, это направление необходимо поддержать.

https://ria.ru/20250710/agrarii-2028426785.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)