Рейтинг@Mail.ru
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 11.07.2025 (обновлено: 12:34 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/pravosudie-2028535582.html
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие - РИА Новости, 11.07.2025
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие
Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что американские санкции являются попыткой заглушить сообщения о действиях Израиля в отношении... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:31:00+03:00
2025-07-11T12:34:00+03:00
в мире
израиль
сша
палестина
марко рубио
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861877570_170:0:1971:1013_1920x0_80_0_0_cfedf622a0cc1363dd56684548c69c6a.jpg
РИМ, 11 июл - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что американские санкции являются попыткой заглушить сообщения о действиях Израиля в отношении палестинцев, назвав их "аллергией на правосудие". "Новостью являюсь не я, а попытка заглушить обвинения в геноциде. Это лишь очередной жалкий шаг США после моего последнего доклада", - заявила Альбанезе итальянской газете Repubblica. В интервью она указала, что в секторе Газа от действий Израиля погибли 60 тысяч человек, включая 18 тысяч детей. "Я написала шесть докладов для ООН, неизменно ссылаясь на необходимость расследования совершённых преступлений. Я говорю о произвольных задержаниях, обращении с несовершеннолетними и геноциде, призывая Международный уголовный суд определить виновных. Но США в настоящее время испытывают аллергию на правосудие. Поэтому они вводят санкции против суда или любого, кто пытается обеспечить соблюдение закона, используя методы запугивания, напоминающие мафиозные. Именно экономическая и политическая власть стремится заставить замолчать своих критиков, высмеивая и клевеща на их. Я осуждаю эту систему, которая работает только тогда, когда люди позволяют себя запугать и разобщить", - сказала чиновник ООН. В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан. В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028313100.html
https://ria.ru/20250710/tramp-2028413289.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861877570_395:0:1746:1013_1920x0_80_0_0_007e7906df6d09fda55ffca7d7bd18e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, марко рубио, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, оон
В мире, Израиль, США, Палестина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, ООН
Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие

Альбанезе: американские санкции являются попыткой заглушить геноцид в Палестине

© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНФранческа Альбанезе
Франческа Альбанезе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Франческа Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 11 июл - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что американские санкции являются попыткой заглушить сообщения о действиях Израиля в отношении палестинцев, назвав их "аллергией на правосудие".
"Новостью являюсь не я, а попытка заглушить обвинения в геноциде. Это лишь очередной жалкий шаг США после моего последнего доклада", - заявила Альбанезе итальянской газете Repubblica.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог
Вчера, 11:17
В интервью она указала, что в секторе Газа от действий Израиля погибли 60 тысяч человек, включая 18 тысяч детей.
"Я написала шесть докладов для ООН, неизменно ссылаясь на необходимость расследования совершённых преступлений. Я говорю о произвольных задержаниях, обращении с несовершеннолетними и геноциде, призывая Международный уголовный суд определить виновных. Но США в настоящее время испытывают аллергию на правосудие. Поэтому они вводят санкции против суда или любого, кто пытается обеспечить соблюдение закона, используя методы запугивания, напоминающие мафиозные. Именно экономическая и политическая власть стремится заставить замолчать своих критиков, высмеивая и клевеща на их. Я осуждаю эту систему, которая работает только тогда, когда люди позволяют себя запугать и разобщить", - сказала чиновник ООН.
В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа
Вчера, 17:31
 
В миреИзраильСШАПалестинаМарко РубиоДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала