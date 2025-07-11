Чиновник ООН назвала американские санкции аллергией на правосудие
Альбанезе: американские санкции являются попыткой заглушить геноцид в Палестине
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНФранческа Альбанезе
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Франческа Альбанезе. Архивное фото
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РИМ, 11 июл - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что американские санкции являются попыткой заглушить сообщения о действиях Израиля в отношении палестинцев, назвав их "аллергией на правосудие".
"Новостью являюсь не я, а попытка заглушить обвинения в геноциде. Это лишь очередной жалкий шаг США после моего последнего доклада", - заявила Альбанезе итальянской газете Repubblica.
В интервью она указала, что в секторе Газа от действий Израиля погибли 60 тысяч человек, включая 18 тысяч детей.
"Я написала шесть докладов для ООН, неизменно ссылаясь на необходимость расследования совершённых преступлений. Я говорю о произвольных задержаниях, обращении с несовершеннолетними и геноциде, призывая Международный уголовный суд определить виновных. Но США в настоящее время испытывают аллергию на правосудие. Поэтому они вводят санкции против суда или любого, кто пытается обеспечить соблюдение закона, используя методы запугивания, напоминающие мафиозные. Именно экономическая и политическая власть стремится заставить замолчать своих критиков, высмеивая и клевеща на их. Я осуждаю эту систему, которая работает только тогда, когда люди позволяют себя запугать и разобщить", - сказала чиновник ООН.
В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем.