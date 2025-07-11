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В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех
В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех - РИА Новости, 11.07.2025
В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех
Бесхозное здание цеха горит в Волгограде, пожарные локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:21:00+03:00
2025-07-11T17:21:00+03:00
2025-07-11T17:21:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 11 июл - РИА Новости. Бесхозное здание цеха горит в Волгограде, пожарные локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, днём в Дзержинском районе Волгограда в заброшенном цехе загорелся мусор. "Локализация на площади 600 квадратных метров в 16.49", - сообщили в управлении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, волгоградская область, россия, волгоград
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Волгоградская область, Россия, Волгоград
В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех
В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех на площади 600 м кв