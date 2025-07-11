https://ria.ru/20250711/pozhar-2028566120.html

В Ростовской области потушили пожар на складе

В Ростовской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.07.2025

В Ростовской области потушили пожар на складе

Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:33:00+03:00

2025-07-11T14:33:00+03:00

2025-07-11T14:33:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожар на складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "13.30 мск ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в городе Семикаракорске на улице Красноармейской, 128 горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляла 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился до 600 квадратных метров. Для ликвидации пожара на тот момент были привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточняли в ведомстве. Позже стало известно, что в 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров, по предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены 40 человек и 24 единицы техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. В 12.29 мск было ликвидировано открытое горение, сообщал журналистам представитель ведомства.

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)