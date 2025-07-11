https://ria.ru/20250711/pozhar-2028537815.html

Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили

Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили - РИА Новости, 11.07.2025

Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Семикаракорске Ростовской области на 890 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:44:00+03:00

2025-07-11T12:44:00+03:00

2025-07-11T12:47:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Семикаракорске Ростовской области на 890 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что на улице Красноармейской, 128 в Семикаракорске горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но пожар быстро увеличился до 600 квадратных метров. Позже его удалось локализовать на 890 "квадратах"."В 12.29 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20250711/penza-2028484522.html

ростовская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область