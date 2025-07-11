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Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили
Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили - РИА Новости, 11.07.2025
Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Семикаракорске Ростовской области на 890 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:44:00+03:00
2025-07-11T12:44:00+03:00
2025-07-11T12:47:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Семикаракорске Ростовской области на 890 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что на улице Красноармейской, 128 в Семикаракорске горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида". Изначально ведомство сообщило о том, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но пожар быстро увеличился до 600 квадратных метров. Позже его удалось локализовать на 890 "квадратах"."В 12.29 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили
Открытое горение на складе в Семикаракорске потушили на площади 890 квадратов